«Мой отец поддерживает это решение»: дочь Михаила Турецкого стала продюсером и рассказала о грандиозных планах

Сарина Турецкая — продюсер, выпускница факультета международной журналистики МГИМО. Профессиональный путь начинала в холдинге своего отца, Михаила Турецкого. Спустя некоторое время, решила, что может самостоятельно вести бизнес и объявила кастинг по поиску нового артиста. Первым артистом Сарины стал талантливый рэп исполнитель — Janil Natas. Параллельно девушка продолжает вести проекты: хор Турецкого и Сопрано Турецкого, а также планирует в ближайшее время запуск своего собственного лейбла.

«Я решила выбрать продюсирование, потому что я с детства живу, в нашем отечественном шоу-бизнесе и знаю всю кухню изнутри. Конечно же я очень хорошо разбираюсь в музыкальных предпочтениях людей нашей страны и западных слушателей. Мне хочется в своем будущем лейбле объединить все континенты, и чтобы мои артисты будущие и нынешние делали качественную хорошую музыку, занимались настоящим искусством и, конечно же, добивались больших высот. Самое главное для меня, как вы поняли — это качество и собственный стиль. Собственно, поэтому я выбрала эту сферу, но и конечно же потому что я сама человек музыкальный: закончила музыкальную школу, всю жизнь занималась музыкой, вокалом, очень много выступала, топотом приняла решение, что не хочу самой быть на сцене, но хочу быть за кулисами и приняла такую роль — быть продюсером, то есть как бы да, медийной личностью, но скажем так, не петь, не танцевать и прочее-прочее», — пояснила дочь музыканта.