«Мой отец поддерживает это решение»: дочь Михаила Турецкого стала продюсером и рассказала о грандиозных планах

Сарина Турецкая — продюсер, выпускница факультета международной журналистики МГИМО. Профессиональный путь начинала в холдинге своего отца, Михаила Турецкого. Спустя некоторое время, решила, что может самостоятельно вести бизнес и объявила кастинг по поиску нового артиста. Первым артистом Сарины стал талантливый рэп исполнитель — Janil Natas. Параллельно девушка продолжает вести проекты: хор Турецкого и Сопрано Турецкого, а также планирует в ближайшее время запуск своего собственного лейбла.
«Я решила выбрать продюсирование, потому что я с детства живу, в нашем отечественном шоу-бизнесе и знаю всю кухню изнутри. Конечно же я очень хорошо разбираюсь в музыкальных предпочтениях людей нашей страны и западных слушателей. Мне хочется в своем будущем лейбле объединить все континенты, и чтобы мои артисты будущие и нынешние делали качественную хорошую музыку, занимались настоящим искусством и, конечно же, добивались больших высот. Самое главное для меня, как вы поняли — это качество и собственный стиль. Собственно, поэтому я выбрала эту сферу, но и конечно же потому что я сама человек музыкальный: закончила музыкальную школу, всю жизнь занималась музыкой, вокалом, очень много выступала, топотом приняла решение, что не хочу самой быть на сцене, но хочу быть за кулисами и приняла такую роль — быть продюсером, то есть как бы да, медийной личностью, но скажем так, не петь, не танцевать и прочее-прочее», — пояснила дочь музыканта.
«Мой отец очень поддерживает это решение, и мы с ним еще больше сблизились на почве профессиональной деятельности, потому что начали работать в одной сфере. Несмотря на то, что я занимаюсь своим проектом, все равно помогаю отцу с хором Турецкого и Сопрано Турецкого. Самое главное, что мы теперь видимся чаще, так как оба все время теперь проводим на работе. Артист — это призвание, я это точно знаю благодаря по своему отцу. Да, у него есть семья, большая семья, много близких людей, коллеги, но для него всегда самое главное – это работа, и мы всегда его в этом поддерживаем, потому что музыкальная сфера - она очень интересная и ты выстраиваешь полностью свою жизнь вокруг нее. И если говорить про артистов, которые интересны продюсеру, я считаю, у продюсера есть какая-то особенная чуйка: ты знаешь, что поступил правильно и все», — рассказала Сарина.
Фото: архивы пресс-служб, done media, instagram