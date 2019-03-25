logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мой нежный зайчик»: Наталья Водянова трогательно поздравила единственную дочку Неву с 13-летием

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Наталья Водянова с дочкой Невой

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Накануне дочь супермодели праздновала день рождения.

У российской супермодели Натальи Водяновой пятеро детей, и из них — всего одна девочка, дочь Нева. Она родилась в браке звезды подиумов с британским аристократом Джастином Портманом и росла любимицей мамы и папы. На днях Неве исполнилось 13 лет, и Наталья, разумеется, поздравила дочку в своем микроблоге, показав ее забавные снимки.

«С днем рождения тебя, мой нежный зайчик) Я помню, когда я узнала, что у меня будешь ты, я рыдала в голос от счастья, как-будто наперед зная, что ты будешь приносить мне радость и счастье каждый день. Да благословит тебя Господь, моя ненаглядная, любимая девочка. Пусть все будет у тебя хорошо, ты этого заслуживаешь как никто», — написала Водянова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«С самой сладенькой именинницей!», «Happy birthday to your little flower. Mamina radost», «Как красиво и нежно пишите, слова трогают за самое ♥», «С днем рождения ангельскую девочку! От неё особенный свет», «Красоткой растет!!!», «Прекрасный возраст!!! С днем рождения, вашу красавицу доченьку❤️) У нее такое необычно-красивое имя, Нева. Мой муж хотел назвать нашу дочу таким же именем) Обязательно вторую назовем Невой) Счастья и всего самого лучшего вашей красавице, Наташа❤️ », — присоединились поклонники супермодели к поздравлениям.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
«И это не парик у меня»: 59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой
«Нельзя заниматься самолечением»: отец Юлии Началовой объяснил все причины ее трагического ухода из жизни
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет
Олег Газманов нежно поздравил жену с 50-летием и показал ее «неприбранное» фото