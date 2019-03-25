«Мой нежный зайчик»: Наталья Водянова трогательно поздравила единственную дочку Неву с 13-летием

У российской супермодели Натальи Водяновой пятеро детей, и из них — всего одна девочка, дочь Нева. Она родилась в браке звезды подиумов с британским аристократом Джастином Портманом и росла любимицей мамы и папы. На днях Неве исполнилось 13 лет, и Наталья, разумеется, поздравила дочку в своем микроблоге, показав ее забавные снимки.

«С днем рождения тебя, мой нежный зайчик) Я помню, когда я узнала, что у меня будешь ты, я рыдала в голос от счастья, как-будто наперед зная, что ты будешь приносить мне радость и счастье каждый день. Да благословит тебя Господь, моя ненаглядная, любимая девочка. Пусть все будет у тебя хорошо, ты этого заслуживаешь как никто», — написала Водянова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).