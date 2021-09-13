«Мои мамочка и папа»: Розенбаум в честь 70-летия показал редкие семейные фото

Сам музыкант тоже окончил Первый медицинский институт в Ленинграде. В 1974 году сдав на отлично все государственные экзамены, Александр получил диплом врача-терапевта, по специальности — анестезиология и реаниматология. Но, работая врачом скорой помощи, Александр никогда не забывал своей второй страсти — музыки. Первые песни он начал писать еще в студенческие годы.

Сольную карьеру он начал в 1983 году. 14 октября он выступил в Доме культуры, а после стал руководителем студии «Творческая мастерская Александра Розенбаума».