«Мои мамочка и папа»: Розенбаум в честь 70-летия показал редкие семейные фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @rozenbaum.ru
Александр Яковлевич появился на свет, когда его мама и папа были еще студентами Первого медицинского института. Со временем отец Яков Шмарьевич Розенбаум, по профессии врач-уролог, стал главным врачом городской больницы, а мама Софья Семёновна Миляева была акушером-гинекологом. Старинные фотографии любимых родителей, бережно хранящиеся в одинаковых рамках, Розенбаум выложил в своей социальной сети и подписал: «Мои мамочка и папа. Такими они были, когда познакомились. А потом получился я», — написал он.
Сам музыкант тоже окончил Первый медицинский институт в Ленинграде. В 1974 году сдав на отлично все государственные экзамены, Александр получил диплом врача-терапевта, по специальности — анестезиология и реаниматология. Но, работая врачом скорой помощи, Александр никогда не забывал своей второй страсти — музыки. Первые песни он начал писать еще в студенческие годы.
Сольную карьеру он начал в 1983 году. 14 октября он выступил в Доме культуры, а после стал руководителем студии «Творческая мастерская Александра Розенбаума».
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram