«Мой малышарик»: Константин Хабенский впервые рассказал о маленькой дочке
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46-летний Константин Хабенский предпочитает не рассказывать в интервью о своей семейной жизни, но недавно актер все-таки решил раскрыть некоторые детали о дочке Саше, которую в прошлом году ему родила супруга Ольга Литвинова.
Поздравляем с Днём рождения Папу Малышариков - Константина Юрьевича Хабенского! 🎁 Уже вышло 5 серий с Папой-рассказчиком: "Паровозики", "Колокольчик", "В мастерской", а ещё "Топ-Топ, Новый год" и "Африка"! Все серии с Папой и Мамой смотрите на YouTube "Малышариков" (активная ссылка - в профиле). А какая серия с папой-рассказчиком любимая у вас? И вообще, какую тему лучше малышам сможет рассказать папа?