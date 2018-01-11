46-летний Константин Хабенский предпочитает не рассказывать в интервью о своей семейной жизни, но недавно актер все-таки решил раскрыть некоторые детали о дочке Саше, которую в прошлом году ему родила супруга Ольга Литвинова.

Недавно Константин Хабенский стал героем онлайн-шоу «ОК на связи», в эфире которого рассказал о том, почему принял предложение озвучить персонажа мультсериала «Малышарики» — актеру доверили образ «идеального папы», который легко может объяснить детям сложные понятия и явления.

«Александра Константиновна стала похожа на одного из персонажей «Малышариков», и ей были необходимы друзья, — поделился Константин со зрителями шоу. — И я подумал, что, наверное, войду в эту воду. Я часто отсутствую дома, так как нахожусь в разъездах. Поэтому мне захотелось, чтобы она с папой хотя бы через телевизор и друзей-малышариков могла общаться. И вот так я стал папой «Малышариков». Получаю огромное удовольствие».