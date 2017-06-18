Накануне Наталья Подольска вместе с мужем Владимиром Пресняковым и сыном Артемием улетела в солнечную Испанию, в курортный город Дения. Оттуда певица делится яркими семейными снимками, показывая, как проходит их отдых.

Так, артистка опубликовала несколько фото, где продемонстрировала стройную фигуру. Особенно полюбился пользователям Сети снимок, на котором Наталья в бикини играет с сыном на пляже.

Привет, море @andi_bagus Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июн 18 2017 в 3:39 PDT

У нас с Тёмой тут дел не переделать. Воды не переносить, песочек не перекопать.... @andi_bagus Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июн 19 2017 в 2:36 PDT

Не забывает Подольская и о взрослом отдыхе с летними коктейлями. Например, она вместе с супругом наслаждается испанским напитком сангрией пока двухлетний Артемий отдыхает в своей коляске.

Тёмка спит , а мы с моим по сангрийке! Кто придумал коляски- тот гений На мне опять @andi_bagus ! Это была Любовь с первого взгляда от @ritadakota Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июн 19 2017 в 3:18 PDT

Желаем всем прекрасного вечера @presnyakovvladimir Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июн 18 2017 в 12:26 PDT

Но самый милое фото, которое опубликовала Наталья, это снимок с ее любимыми мальчиками. Подписчики отметили, что двухлетний Артемий очень похож не только на своего звездного папу, но и на старшего брата Никиту.

Мои мальчишки Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июн 19 2017 в 4:37 PDT

«Солнечный мальчик!!!», «Копия папа:)», «На Никиту похож», «Тема все больше похож на маленького Никиту», «Какая прелесть», - написали поклонники.

Фото: instagram.com