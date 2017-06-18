Так, артистка опубликовала несколько фото, где продемонстрировала стройную фигуру. Особенно полюбился пользователям Сети снимок, на котором Наталья в бикини играет с сыном на пляже.
Не забывает Подольская и о взрослом отдыхе с летними коктейлями. Например, она вместе с супругом наслаждается испанским напитком сангрией пока двухлетний Артемий отдыхает в своей коляске.
Но самый милое фото, которое опубликовала Наталья, это снимок с ее любимыми мальчиками. Подписчики отметили, что двухлетний Артемий очень похож не только на своего звездного папу, но и на старшего брата Никиту.
«Солнечный мальчик!!!», «Копия папа:)», «На Никиту похож», «Тема все больше похож на маленького Никиту», «Какая прелесть», - написали поклонники.
Фото: instagram.com