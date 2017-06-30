Семь месяцев назад Ксения Собчак подарила своему мужу Максиму Виторгану сына Платона

С тех пор, как уже не раз отмечали многие пользователи Сети, журналистка стала гораздо сентиментальнее. Она с удовольствием делится радостями материнства и показывает милые фото наследника. Так, сегодня звезда опубликовала новый снимок, на котором ее муж светится от счастья, держа в руках семимесячного сына.

«Мои мальчики!», - ласково подписала Собчак.

В комментариях к фото поклонники звездного семейства осыпали их комплиментами, посоветовав Ксении как можно скорее рожать дочь: «Ксюшенька, у Вас наверняка самый лучший малыш! Давайте доченьку еще! Вы такая яркая пара, Вам деток рожать и рожать!», «Как мило, Ксения)», «От такого мужчины надо родить как минимум 5 детей», «Это здорово когда папа находит время на ребёнка», «Дети это счастье».

Фото: instagram.com, eastnews.ru