«Мои любимые женщины»: 39-летняя Ким Кардашьян показала красивое фото с мамой и бабушкой
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Фото: Imagespace/globallookpress
Ким Кардашьян собрала на фото три поколения своей семьи.
Семейство Кардашьян-Дженнер знает весь мир. В своем блоге одна из самых ярких его представительниц, 39-летняя Ким Кардашьян, опубликовала фото, на котором присутствуют три его поколения.
«Мои любимые женщины. Забавно, но у моей бабушки есть страшненький аккаунт в Instagram, который она использует чтобы видеть все наши публикации», — написала она.
Мама Ким, Крис Дженнер, в ноябре этого года отпразднует 65 лет. Бабушке — Мэри Джо Кэмпбелл — исполнится 86 лет в июле.
Впрочем, все эти дамы на фото не всегда были блондинками:
А у вас в альбомах есть подобные фотографии?
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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