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«Мои любимые женщины»: 39-летняя Ким Кардашьян показала красивое фото с мамой и бабушкой

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Ким Кардашьян

Фото: Imagespace/globallookpress

Ким Кардашьян собрала на фото три поколения своей семьи.

Семейство Кардашьян-Дженнер знает весь мир. В своем блоге одна из самых ярких его представительниц, 39-летняя Ким Кардашьян, опубликовала фото, на котором присутствуют три его поколения.

«Мои любимые женщины. Забавно, но у моей бабушки есть страшненький аккаунт в Instagram, который она использует чтобы видеть все наши публикации», — написала она.

Мама Ким, Крис Дженнер, в ноябре этого года отпразднует 65 лет. Бабушке — Мэри Джо Кэмпбелл — исполнится 86 лет в июле.

Впрочем, все эти дамы на фото не всегда были блондинками:

А у вас в альбомах есть подобные фотографии?

Фото и видео: Instagram, Globallookpress

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