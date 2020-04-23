«Мои любимые женщины»: 39-летняя Ким Кардашьян показала красивое фото с мамой и бабушкой

Семейство Кардашьян-Дженнер знает весь мир. В своем блоге одна из самых ярких его представительниц, 39-летняя Ким Кардашьян, опубликовала фото, на котором присутствуют три его поколения.

«Мои любимые женщины. Забавно, но у моей бабушки есть страшненький аккаунт в Instagram, который она использует чтобы видеть все наши публикации», — написала она.