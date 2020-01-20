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«Мои любимые мальчишки»: Елена Малышева показала, как за год выросли ее внуки

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Малышева

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Телеведущая опубликовала в социальной сети две фотографии с мальчиками.

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева с супругом Игорем воспитывают двоих внуков от старшего сына Юрия. Счастливая бабушка не скрывает, что души не чает в малышах. Ради внуков Елена Малышева даже научилась монтировать видео, чтобы выкладывать ролики с Артуром и Игорем на своей странице в Instagram.

И теперь телеведущая показала, как за год выросли ее внуки. «Мои любимые мальчишки — внуки. В январе 2020-го и на второй фотографии в январе 2019-го. Подросли. Старшему на этой неделе — 5 лет, младшему — полтора года. Старший серьезные и взрослый. Читает по-русски и по-английски и на двух языках пишет печатными буквами. Играет на пианино двумя руками. Прекрасно складывает и вычитает до 20. Младший начал говорить. Пока маленькие слова: мама, пара, дядя, баба. Активный и смешной. Очень смешно показывает и рассказывает, как говорят животные. Мои хорошие Король Артур и Князь Игорь», — рассказала о достижениях малышей Елена Малышева.

«Лена, какое счастье, что дети нам сделали такой бесценный подарок в виде внуков!», — написала Екатерина Стриженова. «Как хорошо!», — прокомментировала Арина Шарапова. «Король и князь — серьезное заявление. Здоровья малышам! Желаю, чтобы бабушкини титулы оправдались!», «Какая радость», — присоединились подписчики Елены Малышевой.

У телеведущей с супругом двое сыновей: Юрий и Василий. Оба внука — дети старшего сына.

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov, Anton Belitsky/ Global Look press

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