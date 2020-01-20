«Мои любимые мальчишки»: Елена Малышева показала, как за год выросли ее внуки

«Лена, какое счастье, что дети нам сделали такой бесценный подарок в виде внуков!», — написала Екатерина Стриженова. «Как хорошо!», — прокомментировала Арина Шарапова. «Король и князь — серьезное заявление. Здоровья малышам! Желаю, чтобы бабушкини титулы оправдались!», «Какая радость», — присоединились подписчики Елены Малышевой.

У телеведущей с супругом двое сыновей: Юрий и Василий. Оба внука — дети старшего сына.