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«Мой ласковый и нежный зверь»: Алла Пугачева в зоопарке призналась мужу в чувствах

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина
Максим Галкин показал, как проводит отпуск с семьей.

Несколько недель назад Максим Галкин и Алла Пугачева уехали с детьми в отпуск в Юрмалу. Теперь в блогах знаменитостей периодически появляются фото- и видеоотчеты с отдыха. Например, на днях семья Галкиных вместе с семьей Николаевых побывала в зоопарке: «ZOO - 2019 Невероятные приключения в Рижском Зоопарке вместе с Юлей, Игорем и Вероникой (Николаевыми — прим.ред.)».

Видео из Instagram Максима Галкина

Звездные посетители зоопарка с удовольствием поделились своими впечатлениями от его посещения. «Аллочка, тебе нравятся эти птицы?», — поинтересовался Галкин у любимой жены. «Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь», — ответила Пугачева.

Стоит отметить, что, даже находясь на отдыхе, пятилетняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает заниматься творчеством. В папином Instagram появилось видео, как Лиза «проводит серьезную работу над ракушками», раскрашивая их разноцветными красками.

А вы любите зоопарк?

Больше об Алле Пугачевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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