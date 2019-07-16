«Мой ласковый и нежный зверь»: Алла Пугачева в зоопарке призналась мужу в чувствах

Несколько недель назад Максим Галкин и Алла Пугачева уехали с детьми в отпуск в Юрмалу. Теперь в блогах знаменитостей периодически появляются фото- и видеоотчеты с отдыха. Например, на днях семья Галкиных вместе с семьей Николаевых побывала в зоопарке: «ZOO - 2019 Невероятные приключения в Рижском Зоопарке вместе с Юлей, Игорем и Вероникой (Николаевыми — прим.ред.)».
Звездные посетители зоопарка с удовольствием поделились своими впечатлениями от его посещения. «Аллочка, тебе нравятся эти птицы?», — поинтересовался Галкин у любимой жены. «Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь», — ответила Пугачева.
Стоит отметить, что, даже находясь на отдыхе, пятилетняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает заниматься творчеством. В папином Instagram появилось видео, как Лиза «проводит серьезную работу над ракушками», раскрашивая их разноцветными красками.
А вы любите зоопарк?
Больше об Алле Пугачевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!