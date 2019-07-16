«Мой ласковый и нежный зверь»: Алла Пугачева в зоопарке призналась мужу в чувствах

Звездные посетители зоопарка с удовольствием поделились своими впечатлениями от его посещения. «Аллочка, тебе нравятся эти птицы?», — поинтересовался Галкин у любимой жены. «Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь», — ответила Пугачева.

Стоит отметить, что, даже находясь на отдыхе, пятилетняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает заниматься творчеством. В папином Instagram появилось видео, как Лиза «проводит серьезную работу над ракушками», раскрашивая их разноцветными красками.