«Мой»: Ксения Собчак нежно прокомментировала чувственную фотографию с Константином Богомоловым

«Прекрасные», — прокомментировал фото историк моды Александр Васильев. «Это любовь», «Как же приятно на вас смотреть», «Чувствуется что это по по-настоящему», «На столько круто, что я прям рада за этих людей», «Такая нежность и любовь исходит от вас через фото», «Очень классно, что вы нашли друг друга! Молодцы! Очень рада за вас!», — оставили сообщения и другие подписчики режиссера.

Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова в сентябре 2019-го. Из своей свадьбы молодожены устроили настоящее шоу с поездками в загс на катафалке, в ресторан – на лошадях. Для каждого из них брак стал вторым. Первой женой режиссера была актриса Дарья Мороз, а телеведущая была замужем за Максимом Виторганом.