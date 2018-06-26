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«Мой хитрец с характером»: Дмитрий Шепелев умилил поклонников рассказами о 5-летнем сыне

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Шепелев

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35-летний Дмитрий Шепелев сейчас отдыхает с сыном Платоном в Италии. Телеведущий решил рассказать фолловерам, что мальчик любит и как реагирует на разные предложения.

На днях Дмитрий Шепелев решил поделиться милым снимком с сыном Платоном, сделанным во время отдыха с ним в Италии, и рассказать трогательную историю, которая произошла с ними недавно.

«Гуляем по Флоренции. Аккуратно рассказываю Платону о городе: флорентийцы и их извечные соперники миланцы. Слушает в пол уха, конечно. «Пап, а давай, говорит, смутузим по две порции мороженого», — вот и вся экскурсия. Выбрал он в итоге арбузное и лимонное. Я попросил у него мороженое попробовать. Лизнул лимонное, и вижу сын еле слезы сдерживает. Оказывается, я своими зубищами большими половину шарика съел», — поделился Шепелев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Чтобы успокоить сына, Дмитрий предложил пройти немного дальше и купить еще мороженого, а заодно посмотреть статую. «Искусство через мороженое. Мой хитрец. Люблю», — добавил Шепелев.

Позже молодой отец рассказал подробнее о том, как недавно они с Платоном завели маленькую собаку. Оказалось, мальчик проявил характер: «Я очень хотел, а Платон поначалу не очень. «Покупай, но ухаживать за ней будешь сам!» Характер, да?! Потом смягчился. «Ладно, давай заведем, но ссаки я убирать не буду!». Фолловеры Шепелева умилились ответами Платона и тому, с какой нежностью Дмитрий рассказывает о нем: «Вы пишите с такой любовью. Это так мило и трогательно», «Как же повезло вашему мальчику! У него такой замечательный отец, не каждый способен на такую любовь», «Моих сыновей в отпуске тоже интересуют только вкусности. Любовь к истории приходит с возрастом».

Фото: Instagram

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