«Мой хитрец с характером»: Дмитрий Шепелев умилил поклонников рассказами о 5-летнем сыне

На днях Дмитрий Шепелев решил поделиться милым снимком с сыном Платоном, сделанным во время отдыха с ним в Италии, и рассказать трогательную историю, которая произошла с ними недавно.

«Гуляем по Флоренции. Аккуратно рассказываю Платону о городе: флорентийцы и их извечные соперники миланцы. Слушает в пол уха, конечно. «Пап, а давай, говорит, смутузим по две порции мороженого», — вот и вся экскурсия. Выбрал он в итоге арбузное и лимонное. Я попросил у него мороженое попробовать. Лизнул лимонное, и вижу сын еле слезы сдерживает. Оказывается, я своими зубищами большими половину шарика съел», — поделился Шепелев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).