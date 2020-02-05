«Друг и родная душа»: Глафира Тарханова нежно поздравила сестру с днем рождения и показала редкие фото с ней
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Глафира Тарханова показала подписчикам редкие фотографии с сестрой-моделью Иларией Лопатиной в ее день рождения. Актриса нежно поздравила именинницу и заверила ее, что всегда будет рядом.
«С днем рожденья! Моя сестренка! Илария Михайловна. Чуткая, женственная, уникальная! Мой друг и родная душа! Как много интересного тебя ждет! Будь в любви, в здоровье и в успехе! Я чем смогу помогу! Я рядом», — поздравила сестру Глафира Тарханова.
«Какие у вас интересные имена», «Какие женщины», «Поздравляю с днем рождения! Чтобы вы всегда были дружны, близки, и конечно же здоровья, удачи, благополучия и всего самого наилучшего!», «С днем рождения вашу сестренку! Илария, здоровья вам и вашим близким!», — поздравили подписчики Глафиры Тархановой.
Глафира Тарханова мало рассказывает о личной жизни. Она никогда не публикует в социальной сети фотографии своих четырех сыновей и мужа показывает изредка. Поэтому пост с сестрой-красавицей стал для поклонников Тархановой настоящим подарком.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!