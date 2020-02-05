«Друг и родная душа»: Глафира Тарханова нежно поздравила сестру с днем рождения и показала редкие фото с ней

«Какие у вас интересные имена», «Какие женщины», «Поздравляю с днем рождения! Чтобы вы всегда были дружны, близки, и конечно же здоровья, удачи, благополучия и всего самого наилучшего!», «С днем рождения вашу сестренку! Илария, здоровья вам и вашим близким!», — поздравили подписчики Глафиры Тархановой.

Глафира Тарханова мало рассказывает о личной жизни. Она никогда не публикует в социальной сети фотографии своих четырех сыновей и мужа показывает изредка. Поэтому пост с сестрой-красавицей стал для поклонников Тархановой настоящим подарком.