«Мой дорогой ангел»: Лариса Вербицкая нежно поздравила красавицу-дочь с днем рождения

В субботу, 11 мая, свой 29-й день рождения отмечает Инна Дудова, дочь Ларисы Вербицкой, бессменной ведущей «Доброго утра» на Первом канале. В своем Instagram телеведущая нечасто публикует снимки своих детей, однако в честь дня рождения Инны Лариса сделала исключение. «Совсем маленькая моя дочка – это вылитый ангел😇: золотистые кудряшки и милое личико, вся пошла в папу и на меня мало похожа🙈. Мы назвали ее Инной, что в переводе с грузинского - стремительный поток🌊 Я выбирала для нее платья, книги, шляпки и мысли👒👗👠 Моя маленькая дочь подрастала, чтобы со временем стать моей самой близкой подругой♥️ Сегодня я узнаю в ней себя. Оберегая, я стараюсь незаметно помогать ей познавать этот мир. У меня есть ощущение, что Инна воспитала и меня в той же степени, в какой я воспитала ее. С днём рождения, мой дорогой ангел! Будь счастлива!» — подписала фотографию Лариса Вербицкая.