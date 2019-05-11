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«Мой дорогой ангел»: Лариса Вербицкая нежно поздравила красавицу-дочь с днем рождения

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Телеведущая Лариса Вербицкая

Фото: Instagram Ларисы Вербицкой
11 мая свой день рождения отмечает дочь известной телеведущей.

В субботу, 11 мая, свой 29-й день рождения отмечает Инна Дудова, дочь Ларисы Вербицкой, бессменной ведущей «Доброго утра» на Первом канале. В своем Instagram телеведущая нечасто публикует снимки своих детей, однако в честь дня рождения Инны Лариса сделала исключение. «Совсем маленькая моя дочка – это вылитый ангел😇: золотистые кудряшки и милое личико, вся пошла в папу и на меня мало похожа🙈. Мы назвали ее Инной, что в переводе с грузинского - стремительный поток🌊 Я выбирала для нее платья, книги, шляпки и мысли👒👗👠 Моя маленькая дочь подрастала, чтобы со временем стать моей самой близкой подругой♥️ Сегодня я узнаю в ней себя. Оберегая, я стараюсь незаметно помогать ей познавать этот мир.  У меня есть ощущение, что Инна воспитала и меня в той же степени, в какой я воспитала ее. С днём рождения, мой дорогой ангел! Будь счастлива!» — подписала фотографию Лариса Вербицкая.

Фолловеры телеведущей поздравили именинницу и восхитились ее красотой: «С Днём рождения Доченьку!!», «Красивая девочка, Удачи ей. Попутного ветра в паруса», «Лариса, с днем рождения вашей доченьки. Мне кажется, что она похожа на вас, такая же красивая и нежная», «С днём рождения вашу доченьку!🤗 Здоровья, счастья, любви, благополучия вашей красавице!!!», «Милашка девочка, счастья тебе!!!», «Красавица», «С Днём Рождения. Очень красивая и достойная девушка. Счастья и любви, благополучия и процветания», «Очень красивая, с днем Рождения!», «Очень красивая и стильная девушка! 🌹🌹🌹 С Днем Рождения вашу доченьку, Лариса! 💖», «Принцесса очень милая !!! С Днём рождения, Инна!», «Прекрасная! С днём рождения вас обеих!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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