Шоумен, певец и продюсер поделился своими секретами в откровенном интервью порталу Letidor.

Александр Ревва — успешный шоумен, актер, певец, продюсер и отец двух дочерей — 10-летней Алисы и 4-летней Амели. В связи с выходом полнометражного мультфильма «Колобанга. Привет, Интернет!» Александр дал порталу «Летидор» интервью, в котором откровенно рассказал о своей семье. Несмотря на то что у дочек Александра есть свои аккаунты в Instagram, он утверждает, что девочки не злоупотребляют гаджетами. Аккаунты ведет их мама, супруга шоумена Анжелика. «В интернет они выходят под нашим присмотром. Но на это, как правило, почти не остается времени. Девочки заняты на дополнительных занятиях. Танцы, пение и керамика для них увлекательнее интернета. Я считаю, что родители в силу занятости или лени позволяют детям злоупотреблять гаджетами. Это неправильно. Дети должны развиваться. И мы как родители стараемся подавать девочкам пример: общение в реальности куда важнее виртуального», — признался Александр.

Публикация от Александр Ревва (@arthurpirozhkov) Июн 17 2017 в 8:07 PDT

При этом шоумен подчеркивает, что они с супругой не делят дочерей на «папину» и «мамину» — девочки одновременно похожи на обоих родителей: «От меня девочки унаследовали артистизм, любовь к пародированию, пению, танцам… От Анжелики — красоту, обаяние, спокойствие…Мы с ними хорошо друг друга чувствуем. Нам нравятся одни и те же герои, мы обожаем посмеяться над пустяками. Но иногда замечаю за дочками и те черты характера, которые в себе хотел бы искоренить. Например, Амели, так же как и я, может не дослушать собеседника, прервать на полуслове. Я с этим борюсь, людей нужно уметь слушать». В семье Реввы за строгость отвечает Анжелика, а Александр называет себя «добрым полицейским»: «Я именно тот папа, с шеи которого можно свесить ноги! Являясь в семье «добрым полицейским», исполняю все желания дочерей, балую их. Все, что ни спросят, все сделаю! Это отчасти неправильно, поэтому мама у нас отвечает за строгость в воспитании. От нее они могут услышать слово «нет», от меня — в исключительных случаях. Отцы всегда относятся к дочерям с особенным трепетом».

Публикация от ALISA REVVA (@alisarevva) Авг 23 2017 в 11:58 PDT