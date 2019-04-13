«Мои дети — лучшие!»: Светлана Лобода выбрала двух финалистов своей команды в шоу «Голос. Дети»

В музыкальном телепроекте «Голос. Дети» закончился этап поединков. 12 апреля в эфир вышел очередной выпуск шестого сезона шоу, в котором на импровизированном ринге сразились участники команды Светланы Лободы. По правилам проекта, наставница поделила участников на 5 троек, которые должны были исполнить одну, заранее подготовленную вместе с ней композицию. Задача Светланы заключалась в том, чтобы оставить лишь одного участника из каждой тройки. Затем оставшимся пятерым исполнителям нужно было еще раз исполнить свои песни со «слепых прослушиваний» на этапе «Песня на вылет». В завершение Светлана Лобода выбрала двух исполнителей, которые прошли в финал шестого сезона шоу «Голос. Дети».

Этап поединков открыл… квартет. Сестры Софья и Арина Березины, Юлия Карлина и Анастасия Иванова нежно и трогательно исполнили хит «Навсегда», с которым Alekseev в прошлом году представлял Беларусь на «Евровидении». В следующий этап прошла Настя Иванова. Вторыми на сцену вышли Арина Пехтерева, Егор Чичин и Екатерина Гаврилюк. Ребята запомнились зрителям яркими костюмами и зажигательным исполнением песни Monatik’а «Кружит». В проекте осталась Катя.

Мария Тюрютикова, Микелла Абрамова и Мариам Джалагония поднялись на сцену в костюмах, стилизованных под монашеские одеяния. Такие образы соответствовали выбранной композиции – девочки великолепно спели Take Me To Church. Наставнице было весьма непросто сделать свой выбор, тем не менее, в проекте осталась Микелла. Стоит отметить, что Лобода неоднократно подчеркнула, что с удовольствием продолжит общаться со всеми своими участниками и после окончания шоу.