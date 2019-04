«Мои дети — лучшие!»: Светлана Лобода выбрала двух финалистов своей команды в шоу «Голос. Дети»

Сразу после окончания поединков стартовал этап «Песня на вылет», в котором оставшиеся участники должны были повторить свои выступления со «Слепых прослушиваний». Первой на сцену вышла Настя Иванова с песней Stone Cold. Следом за ней с песней «До свиданья, мама» выступила Екатерина Гаврилюк. Микелла Абрамова очень нежно исполнила Somewhere Over The Rainbow, а Нино Чеснер едва ли не заставила плакать публику проникновенным «Гимном любви» из репертуара Эдит Пиаф. Последним на сцену вышел Роберт Багратян, взорвавший зал своим исполнением Show Must Go On.

Светлане Лободе было непросто сделать свой выбор — в ее команде были исключительно талантливые дети. Однако в финал проекта вышли Роберт Багратян, который практически не мог сдержать слез счастья, и Нино Чеснер. Следите за новыми выпусками популярного телепроекта «Голос. Дети» каждую пятницу на Первом канале после программы «Время».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: кадры из эфира

Видео: YouTube/ The Voice Kids Russia / Голос Дети