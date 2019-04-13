«Мои дети — лучшие!»: Светлана Лобода выбрала двух финалистов своей команды в шоу «Голос. Дети»

В музыкальном телепроекте «Голос. Дети» закончился этап поединков. 12 апреля в эфир вышел очередной выпуск шестого сезона шоу, в котором на импровизированном ринге сразились участники команды Светланы Лободы. По правилам проекта, наставница поделила участников на 5 троек, которые должны были исполнить одну, заранее подготовленную вместе с ней композицию. Задача Светланы заключалась в том, чтобы оставить лишь одного участника из каждой тройки. Затем оставшимся пятерым исполнителям нужно было еще раз исполнить свои песни со «слепых прослушиваний» на этапе «Песня на вылет». В завершение Светлана Лобода выбрала двух исполнителей, которые прошли в финал шестого сезона шоу «Голос. Дети».
Этап поединков открыл… квартет. Сестры Софья и Арина Березины, Юлия Карлина и Анастасия Иванова нежно и трогательно исполнили хит «Навсегда», с которым Alekseev в прошлом году представлял Беларусь на «Евровидении». В следующий этап прошла Настя Иванова. Вторыми на сцену вышли Арина Пехтерева, Егор Чичин и Екатерина Гаврилюк. Ребята запомнились зрителям яркими костюмами и зажигательным исполнением песни Monatik’а «Кружит». В проекте осталась Катя.
Мария Тюрютикова, Микелла Абрамова и Мариам Джалагония поднялись на сцену в костюмах, стилизованных под монашеские одеяния. Такие образы соответствовали выбранной композиции – девочки великолепно спели Take Me To Church. Наставнице было весьма непросто сделать свой выбор, тем не менее, в проекте осталась Микелла. Стоит отметить, что Лобода неоднократно подчеркнула, что с удовольствием продолжит общаться со всеми своими участниками и после окончания шоу.
Эстафетную палочку перехватили Элен Бадалян, Нино Чеснер и София Филиппова. Во время профайла юные артистки рассказали, что Светлана Лобода себя называет не наставником, не учителем, а мамой: «Маме нужно спать. Маме нужно тишины». У девочек была очень непростая задача — Светлана Лобода «похулиганила», как выразился Валерий Меладзе, и предложила им исполнить попурри из легендарной песни Аллы Пугачевой «Женщина, которая поет» и не менее легендарной «Богемской рапсодии» группы Queen. Девочки потрясли зал, но возможность пройти в следующий этап выпала Нино Чеснер.
Этап «Поединков» завершало мужское трио — Сергей Филин, Роберт Багратян и Иван Сохнев. Стильные парни исполнили UpTown Fank. Светлана приняла решение оставить в проекте Роберта.
Сразу после окончания поединков стартовал этап «Песня на вылет», в котором оставшиеся участники должны были повторить свои выступления со «Слепых прослушиваний». Первой на сцену вышла Настя Иванова с песней Stone Cold. Следом за ней с песней «До свиданья, мама» выступила Екатерина Гаврилюк. Микелла Абрамова очень нежно исполнила Somewhere Over The Rainbow, а Нино Чеснер едва ли не заставила плакать публику проникновенным «Гимном любви» из репертуара Эдит Пиаф. Последним на сцену вышел Роберт Багратян, взорвавший зал своим исполнением Show Must Go On.
Светлане Лободе было непросто сделать свой выбор — в ее команде были исключительно талантливые дети. Однако в финал проекта вышли Роберт Багратян, который практически не мог сдержать слез счастья, и Нино Чеснер. Следите за новыми выпусками популярного телепроекта «Голос. Дети» каждую пятницу на Первом канале после программы «Время».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: кадры из эфира
Видео: YouTube/ The Voice Kids Russia / Голос Дети