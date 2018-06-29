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«Мой демон, с днем рождения»: как поздравила Илона Маска его возлюбленная

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Илон Маск и Граймс

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Сегодня миллиардеру исполнилось 48 лет.

Самое необычное поздравление глава компании SpaceX Илон Маск получил от своей возлюбленной — канадской певицы Граймс (настоящее имя Клер Элис Буше — прим.ред.). Под фотографией именинного торта в Instagram миллиардера девушка написала на русском языке «Мой демон, с днем рождения».

Скриншот из Instagram Илона Маска

Известно, что у 30-летней исполнительницы есть украинские корни. Как отмечает «Афиша Daily», это не первый случай использования певицей фраз на русском языке. В 2012 году Граймс выпустила третий студийный альбом, на обложку которого поместила цитату из стихотворения Анны Ахматовой «Песня последней встречи».

Напомним, о романе Илона Маска и Граймс стало известно в мае, когда пара появилась вместе на балу Института костюма Met Gala. Отметим, что после разрыва с актрисой Эмбер Херд изобретатель долгое время страдал от одиночества.

Фото: Brent Perniac, Sonia Moskowitz, Kim Shiflett, Xu Haijing, Javier Rojas/Pi/Globallookpress, instagram

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