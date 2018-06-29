«Мой демон, с днем рождения»: как поздравила Илона Маска его возлюбленная

Известно, что у 30-летней исполнительницы есть украинские корни. Как отмечает «Афиша Daily», это не первый случай использования певицей фраз на русском языке. В 2012 году Граймс выпустила третий студийный альбом, на обложку которого поместила цитату из стихотворения Анны Ахматовой «Песня последней встречи».

Напомним, о романе Илона Маска и Граймс стало известно в мае, когда пара появилась вместе на балу Института костюма Met Gala. Отметим, что после разрыва с актрисой Эмбер Херд изобретатель долгое время страдал от одиночества.