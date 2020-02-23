Популярная украинская певица и композитор Ирина Билык не скрывает того, что благодаря суррогатной матери у нее появился сын. Несколько лет назад 49-летняя артистка столкнулась со страшным заболеванием. «Я должна была сама родить. Потом мне сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске, я решила, что все же нужна своему народу и не буду рисковать», — заявила Ирина в эфире программы «Звездный путь» на телеканале «Украина». Билык не готова озвучивать диагноз, который ей поставили врачи. Отвечая на вопрос, связано ли заболевание с онкологией, Ирина отметила: «Ну, почти так. Ну, а место, где это было, даже не хочу… Чтобы страна волновалась. Но я вышла из этого состояния именно таким образом. И послушала врачей. И не жалею».В 2015 году Ирина Билык вышла замуж за российского стилиста и фотографа Аслана Ахмадова, с которым воспитывает сына Табриза.Напомним, Жанна Фриске во время беременности узнала об опухоли головного мозга. Спустя два года после рождения сына певица ушла из жизни. Фото: Instagram, GloballookpressВидео: YouTubeПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!