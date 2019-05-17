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«Могла бы и накраситься»: в Сети обсуждают танцы Наташи Королевой в вечернем платье

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наташа Королева с мужем и сыном

Фото: Instagram
Певица сплясала на песчаном пляже.

Наташа Королева отдыхает с мужем Сергеем Глушко во Флориде. Знаменитости купаются в океане и нежатся на белоснежном песке. И внезапно певица удивила поклонников необычным для пляжа образом.

Она станцевала на песке в ярком пышном платье с цветочным принтом, подол наряда волочился по песку, но счастливую Наташу это не смущало. Она веселая и, как и подобает отдыху на пляже - без косметики, кружилась в танце.

Артистка отметила, что платье купила специально к короне из моравского стекла, которую ей подарили на днях.

«Отдых это круто ,но пора домой!!! И я начинаю активную подготовку к спец концерту который состоится 31 мая в @teatrrusskaia ! А тем временем ювелирный дизайнер @tatianamelnikofficial приготовила мне прям королевский подарок!!! Корону из ягод драгоценных !!! Дорогущая очень ! Этот ювелирный шедевр вместе с коллекцией ювелирных украшений и новым альбомом я презентую на концерте !!! Так что до встречи 31 мая Москва», - подписала пост в Instagram Королева (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«Красотка! Кто бы что не говорил)», «Самая позитивная, добрая певица», «Красотка, и без макияжа», «Наташа, Вы действительно ягодка, с самого начала Вашего творчества любуюсь Вами и Вашим творчеством», - похвалили поклонники артистку. Но нашлись и те, кому ее образ не понравился. Эти подписчики отметили, что нужно соответствовать красивому наряду. «Могла бы и накраситься к такому платью», - появился под видео комментарий. На что недовольному подписчику ответили: «Но человек на отдыхе. Можно и расслабиться», «молодцу все к лицу! И без макияжа - КОРОЛЕВА!!!!».

Вам нравится, как выглядит Наташа?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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