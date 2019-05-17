«Могла бы и накраситься»: в Сети обсуждают танцы Наташи Королевой в вечернем платье

Наташа Королева отдыхает с мужем Сергеем Глушко во Флориде. Знаменитости купаются в океане и нежатся на белоснежном песке. И внезапно певица удивила поклонников необычным для пляжа образом.

Она станцевала на песке в ярком пышном платье с цветочным принтом, подол наряда волочился по песку, но счастливую Наташу это не смущало. Она веселая и, как и подобает отдыху на пляже - без косметики, кружилась в танце.