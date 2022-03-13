«Мог поднять руку, изменить»: дочь Пригожина раскрыла правду о прошлых отношениях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/danaya_prigozhina/
«У меня был выбор, как и у любой нормальной девушки. Выбор между: жить всю жизнь с человеком, с которым есть взаимопонимание, уважение и любовь, или с человеком, которого знала 10 лет, но зато в любой момент мог поднять руку на меня, изменить, бухать днями и ночами, пропадать. Одним словом — дно», — пояснила 25-летняя наследница.
Даная считает, что из такого союза надо бесповоротно уходить, что она, собственно, и сделала. Сейчас абъюзивные отношения давно в прошлом. И девушка нашла свое счастье.
В начале марта Даная Пригожина вышла замуж за Евгения Ткаченко. До свадьбы Даная встречалась со своим избранникок около двух лет. Молодожены счастливы, несмотря на скромную церемонию. «День был очень напряженный! — вспоминает Даная. — Поначалу я не нервничала от слова совсем. Красилась, собиралась — ну все как должно быть. Мы немного опоздали в загс. Но в целом нас приняли, все прошло более чем хорошо»
Фото и видео: instagram.com/danaya_prigozhina/