«Мог поднять руку, изменить»: дочь Пригожина раскрыла правду о прошлых отношениях

В начале марта Даная Пригожина вышла замуж за Евгения Ткаченко. До свадьбы Даная встречалась со своим избранникок около двух лет. Молодожены счастливы, несмотря на скромную церемонию. «День был очень напряженный! — вспоминает Даная. — Поначалу я не нервничала от слова совсем. Красилась, собиралась — ну все как должно быть. Мы немного опоздали в загс. Но в целом нас приняли, все прошло более чем хорошо»

Фото и видео: instagram.com/danaya_prigozhina/