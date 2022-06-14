«Моется время от времени»: Дэвид Бекхэм сдал жену с потрохами

Известный спортсмен Дэвид Бекхэм в беседе с тренером Гэри Невиллу в YouTube-шоу Overlap Xtra, решил раскрыть подробности своей личной жизни. В частности, он проговорился, что в их семье является гораздо более чистоплотным и опрятным, в отличие от других домочадцев. По его словам, его супруга Виктория принимает душ время от времени и не подбирает ему образы, как многие привыкли думать.

«Я очень чистоплотный, а она нет, — проговорился 47-летний Бекхэм и поспешил с улыбкой поправиться. — То есть, я опрятный, а она нет. Она моется, время от времени».

Футболист заверил также, что он является большим любителем моды, поэтому его супруга-дизайнер практически не виляет на его внешний вид. Он сам всегда решает, что ему надеть и Виктория даже периодически черпает вдохновение в его элегантных образах.