«Моей семье больше негде жить»: Робби Уильямс продал все свои дома

Робби Уильямс продал все свои дома: дом в Уилтшире за 6,75 миллионов фунтов стерлингов (1 068 753 150 рублей) и особняк Лос-Анджелесе за 37 миллионов ​​фунтов стерлингов (5 858 350 600 рублей). 48-летний Робби сказал, что он, его 42-летняя жена Айда Филд и их четверо детей Теодора, Чарли, Колетт и Бо пытаются решить, куда им идти жить, сообщил The Sun. «У нас сейчас нет жилья, мы почти все продали, мы нигде не живем и пытаемся разобраться», - признался певец. Как мы уже поняли этот вопрос в семье британской звезды остается открытым точно не из-за финансов. Дело в том, что дети Робби часто не видятся с отцом из-за его разъездов. Даже если они все будут учиться дома, то все равно не смогут часто заставать отца, который работает в разных частях мира.