«Мое сердце свободно»: Наталья Штурм встречается с нелюбимым мужчиной

Пользователи Сети уже привыкли к откровенным кадрам 52-летней Натальи Штурм. Певица не стесняется фотографироваться топлес для Instagram, делится кадрами в обнимку с мужчиной, но о личной жизни предпочитает не распространяться. В недавнем интервью порталу StarHit артистка впервые за долгое время рассказала о новом романе: «У меня есть мужчина, но мое сердце свободно. Да, это парадокс и, возможно, эта информация расстроит того самого мужчину. Объясняю... Изначально я, как и все девушки хотела любить и быть любимой. Но любимой быть получается чаще и не с теми, о ком мечтаешь. Несколько раз все складывалось, как надо, и это были самые счастливые годы взаимного растворения друг в друге. Но жизнь не книга, которую можно переписывать, и люди, к сожалению, умеют убивать чувства друг другу».