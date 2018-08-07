«Мое сердце свободно»: Наталья Штурм встречается с нелюбимым мужчиной

Пользователи Сети уже привыкли к откровенным кадрам 52-летней Натальи Штурм. Певица не стесняется фотографироваться топлес для Instagram, делится кадрами в обнимку с мужчиной, но о личной жизни предпочитает не распространяться. В недавнем интервью порталу StarHit артистка впервые за долгое время рассказала о новом романе: «У меня есть мужчина, но мое сердце свободно. Да, это парадокс и, возможно, эта информация расстроит того самого мужчину. Объясняю... Изначально я, как и все девушки хотела любить и быть любимой. Но любимой быть получается чаще и не с теми, о ком мечтаешь. Несколько раз все складывалось, как надо, и это были самые счастливые годы взаимного растворения друг в друге. Но жизнь не книга, которую можно переписывать, и люди, к сожалению, умеют убивать чувства друг другу».
Несмотря на то, что Наталья считает себя абсолютно счастливой, она находится в поиске «того самого мужчины» и по-прежнему мечтает почувствовать взаимную любовь: «Я знаю, что такое «щемящее» чувство в груди, когда от любви дышать тяжело. Видимо, разочарования, борьба за идеальную семью, желание смириться, унять гордыню, «подогнать» себя под партнера, понимание, что одной спокойнее и безопасней, сделало своё дело. Я влюбляюсь, но не люблю. Я стараюсь собрать осколки разбитых чувств, но это очень трудно. Я готова к самоотречению ради кого-то, но он мне не встретился, а любить полуфабрикат, слепленный из фантазий, у меня нет времени и желания. Поэтому иногда в моем Инстаграме появляются лишь намеки на свидания. Пока я не встречу того самого единственного, никого показывать не буду».
Напомним, Наталья Штурм дважды была замужем. Первым супругом певицы стал Сергей Деев, от которого она родила в 1989 году дочь Елену. В 2003 году Штурм вышла замуж за бизнесмена Игоря Павлова, а годом позднее у пары родился сын Арсений. Спустя два года супруги развелись. Наталья признавалась, что Игорь злоупотреблял алкоголем и мог поднять на нее руку. Более того, долгое время экс-супруги не могли договориться насчет воспитания сына.