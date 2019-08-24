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«Мое сердце пока свободно»: поп-исполнитель ЮрКисс рассказал о том, какой должна быть идеальная девушка

На самый большой летний музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио» съехались представители российского шоу-бизнеса, чтобы в очередной раз показать зрителям свои номера и потрясающие вокальные данные. А некоторые еще любезно согласились рассказать о своей личной жизни и о творческих планах.

В Сочи, в рамках масштабного музыкального фестиваля, российские артисты представили свои оригинальные номера, впечатляя гостей мероприятия ярким исполнением, эффектными декорациями и качественным звуком. Так, например, молодой исполнитель российской эстрады, выступающий на сборных концертах и выпускающий авторские синглы ЮрКисс исполнил несколько композиций, зарядив зал невероятной атмосферой. Но не только творчество интересовало поклонниц этого начинающего, но невероятно талантливого исполнителя – девушки готовы побороться за сердце ЮрКисса, тем более, что, как мы выяснили, оно у него пока свободно.

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ЮрКисс

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

«На данный момент мое сердце свободно. Если говорить о девушке моей мечты, то какого-то внешнего типажа у меня нет, сразу говорю. В первую очередь она должна быть личностью, обладать хорошим чувством юмора, принимать участие в авантюрах и иметь свой внутренний мир, свои интересы (чем они обширнее и разностороннее, тем лучше). Что касается моего творчества, то я вдохновляюсь разными вещами. Самое банальное – творчество других музыкантов. Думаю, что это нормально в нашей профессии, кем-то вдохновляться. Мои кумиры и идолы - Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Майкл Джексон и Джастин Тимберлейк. Помимо всего прочего меня может вдохновить какой-кто крутой фильм, атмосферное место, какое-то событие, да все, что угодно. Я черпаю вдохновение из всего, что меня окружает. Сейчас я работаю над альбомом. Уже довольно долгое время я оттачиваю, подготавливаю его, думаю, что в этом году получится его представить», - рассказал исполнитель журналисту издания Passion.ru. И добавил, что он только что прилетел в Сочи, поэтому не успел еще отдохнуть и искупаться в море, но планирует это наверстать.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

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