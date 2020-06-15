«Мое счастье и награда»: молодой муж Леры Кудрявцевой показал нежное видео женой и подросшей красавицей дочкой

«Счастье», «Красотка Маруся», «Сладкая», «Ох, и красива ж принцесса», «Супердоченька, наслаждайтесь!», «Здоровья, счастья и любви», «Какие красивые глаза», «Бусинка», — написали в комментариях.

Игорь Макаров моложе Леры Кудрявцевой почти на 17 лет, но это не мешает их счастью. Они вместе уже 8 лет, и 7 из них — в официальном браке. Однажды Лера в прямом эфире в Instagram рассказала, как познакомилась с будущим супругом. Она призналась, что Макаров покорил ее своей смелостью и даже наглостью. «Со мной никто так раньше не разговаривал, так нагло себя не вел. Но потом я почувствовала себя с ним маленькой девочкой», — делилась она воспоминаниями, добавив, что их первая близость произошла через 8 часов после первой встречи. «Вот столько я продержалась», — смеясь, призналась она.