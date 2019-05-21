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«Мое счастье и гордость»: Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте поздравили сына Никиту с 28-летием

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Кристина Орбакайте

День рождения он отметил 21 мая.

Сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никите исполнилось 28 лет. Мама была одной из первых, кто поздравил его с днем рождения, поздравление от отца в Instagram «подлетело» почти в полночь.

Кристина на своей странице в честь праздника старшего наследника опубликовала видео 2014 года, в котором в кадр попали все трое ее детей – Никита, Дэни и Клавдия. В ролике Никита читает сестре по-английски и девочка звонко смеется, Дэни в это время ковыряется в смартфоне.

«Я обожаю это видео 2014 года! Никусик, мой любимый, золото-солнечный, талантливый и упёртый сыночек, с Днём Рождения! Спасибо, что благодаря тебе я узнала это счастье - быть мамой! Ты всегда идёшь своей дорогой и это здорово. Верь в себя», - посвятила она сыну трогательные слова поздравления (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Владимир Пресняков на своей странице опубликовал фото с первенцем и поздравил его так: «Мой СЫН! Мой ДРУГ! Я безумно счастлив ,что БОГ Подарил мне тебя. Ты добрый, смелый и честный. И конечно же я горжусь Тобой и это самое дорогое, что только может быть для отца! С днём рождения, сынок! очень тебя люблю».

«С Днем рождения, Никита!!! Поздравляю и папу Володю!!!», - присоединился к поздравлениям Александр Ревва. «Никита, с Днем рождения!!!», - написала Юля Савичева. «С днем рождения сына!», - написал на странице Кристины Максим Галкин.

«Пресняковы - крутейшие мужчины!», «Сынуля молодец, папа тоже!!!! Что говорить , вся семья супер!!! С днём рождения!», «Классно,когда отец и сын друзья!!!», - прокомментировали подписчики.

Сам именинник в своем Instagram опубликовал фото своего именинного утра.

Никита Пресняков не стал изменять семейной традиции, где каждый родственник – звезда. Никита снимается в кино, играет в музыкальной группе и записывает песни. В 2018 году у него вышел дебютный альбом Beyond с 13 песнями.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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