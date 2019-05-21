«Мое счастье и гордость»: Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте поздравили сына Никиту с 28-летием

Сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никите исполнилось 28 лет. Мама была одной из первых, кто поздравил его с днем рождения, поздравление от отца в Instagram «подлетело» почти в полночь.

Кристина на своей странице в честь праздника старшего наследника опубликовала видео 2014 года, в котором в кадр попали все трое ее детей – Никита, Дэни и Клавдия. В ролике Никита читает сестре по-английски и девочка звонко смеется, Дэни в это время ковыряется в смартфоне.