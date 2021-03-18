Модный показ Игоря Чапурина, выступления звезд и не только: презентация фотопроекта «Я есть»
Фото: Пресс-служба благотворительного фонда «Радость мира»
Мероприятие проведут в Смоленском пассаже. Фотовыставка посвящена людям с физическими особенностями развития, она представлена в рамках программы «20 минут тишины». В фотосъемках приняли участие молодые люди из Москвы, Екатеринбурга и Уфы.
Визажисты, костюмеры и фотографы перевоплотили героев «Я есть» в сказочных персонажей. Гостей мероприятия ждет модный показ Игоря Чапурина. Знаменитый дизайнер продемонстрирует свою коллекцию вечерних и коктейльных платьев, придуманную специально для этого вечера. Моделями этого показа станут герои проекта.
Выступят солист Мариинского театра Аскар Абдразаков и лауреат международных конкурсов и премий Эстер Устаева. Известный хитмейкер Дарья Кузнецова, песни которой исполняют Emin, Алсу, Регина Тодоренко, Влад Топалов и другие, написала для вечера гимн. Он прозвучит в финале дефиле.
Как уточнила автор проекта «20 минут тишины» Рената Гарифуллина, организаторы хотят изменить отношение к людям с физическими особенностями. «Мы хотим показать их и сильные стороны, и любовь к жизни, стремление и главное умение быть счастливыми и добрыми, несмотря на трудности», - подчеркнула она.
Фото: Пресс-служба благотворительного фонда «Радость мира»
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