Модный показ Игоря Чапурина, выступления звезд и не только: презентация фотопроекта «Я есть»

Мероприятие проведут в Смоленском пассаже. Фотовыставка посвящена людям с физическими особенностями развития, она представлена в рамках программы «20 минут тишины». В фотосъемках приняли участие молодые люди из Москвы, Екатеринбурга и Уфы.

Визажисты, костюмеры и фотографы перевоплотили героев «Я есть» в сказочных персонажей. Гостей мероприятия ждет модный показ Игоря Чапурина. Знаменитый дизайнер продемонстрирует свою коллекцию вечерних и коктейльных платьев, придуманную специально для этого вечера. Моделями этого показа станут герои проекта.