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Модный показ Игоря Чапурина, выступления звезд и не только: презентация фотопроекта «Я есть»

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Проект «Я есть»

Фото: Пресс-служба благотворительного фонда «Радость мира»

Презентация фотопроекта «Я есть» в поддержку людей с физическими особенностями пройдет в Москве 30 марта, об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Радость мира».

Мероприятие проведут в Смоленском пассаже. Фотовыставка посвящена людям с физическими особенностями развития, она представлена в рамках программы «20 минут тишины». В фотосъемках приняли участие молодые люди из Москвы, Екатеринбурга и Уфы.

Визажисты, костюмеры и фотографы перевоплотили героев «Я есть» в сказочных персонажей. Гостей мероприятия ждет модный показ Игоря Чапурина. Знаменитый дизайнер продемонстрирует свою коллекцию вечерних и коктейльных платьев, придуманную специально для этого вечера. Моделями этого показа станут герои проекта.

Выступят солист Мариинского театра Аскар Абдразаков и лауреат международных конкурсов и премий Эстер Устаева. Известный хитмейкер Дарья Кузнецова, песни которой исполняют Emin, Алсу, Регина Тодоренко, Влад Топалов и другие, написала для вечера гимн. Он прозвучит в финале дефиле.

Как уточнила автор проекта «20 минут тишины» Рената Гарифуллина, организаторы хотят изменить отношение к людям с физическими особенностями. «Мы хотим показать их и сильные стороны, и любовь к жизни, стремление и главное умение быть счастливыми и добрыми, несмотря на трудности», - подчеркнула она.

Фото: Пресс-служба благотворительного фонда «Радость мира»

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