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Модный монохром: лучшие однотонные образы звезд на красной дорожке премии RU.TV

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Asti

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

22 мая в Crocus City Hall состоялась 10-я Юбилейная Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV.

В минувшую субботу звезды российского шоу-бизнеса появились на красной ковровой дорожке в разнообразных монохромных образах.

Певица Ханна выбрала для выхода яркий голубой комплект из шелковой ткани с рюшами. Молодая мама дополнила образ босоножками в тон. Даже маникюр и педикюр певица решила сделать в одной цветовой гамме.

Ханна

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Полностью розовые образы для красной дорожки выбрали блогер Катя Адушкина и певица Asti.

17-летняя начинающая исполнительница Адушкина собрала дерзкий кожаный комплект, состоящий из топа и шорт, дополнив его высокими ботфортами, юбкой из сетки и массивным украшением на шее.

Катя Адушкина

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Asti облачилась в более женственный образ. Певица надела пышное вечернее платье с укороченной спереди юбкой. Туфли, сумку и губную помаду исполнительница подобрала в тон.

Asti

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Наталья Подольская сделала выбор в пользу длинного красного платья.

Ксения Бородина решила нарядиться в одном стиле с дочерьми. Ведущая выбрала для себя и детей пышные платья пудрово-розового оттенка.

Ксения Бородина с дочерьми Теоной и Марусей

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Полностью монохромный образ в серебристо-белых оттенках выбрали супруги ST и Ассоль. Телеведущая дополнила белое облегающее платье серебряным украшением на голове. А рэпер выбрал рубашку такого же оттенка под белый костюм.

ST и Ассоль

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович тоже выбрала для мероприятия белый брючный костюм.

Серебристые платья надели Инна Маликова, Лана Свит и Екатерина Одинцова.

Лана Свит

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Полностью темный образ выбрал Макс Барских, который появился на дорожке в кожаном костюме.

Вера Брежнева, Полина Гагарина и Ольга Серябкина блистали перед репортерами в черных облегающих платьях.

Макс Барских

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Вера Брежнева

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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