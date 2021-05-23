Модный монохром: лучшие однотонные образы звезд на красной дорожке премии RU.TV
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В минувшую субботу звезды российского шоу-бизнеса появились на красной ковровой дорожке в разнообразных монохромных образах.
Певица Ханна выбрала для выхода яркий голубой комплект из шелковой ткани с рюшами. Молодая мама дополнила образ босоножками в тон. Даже маникюр и педикюр певица решила сделать в одной цветовой гамме.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Полностью розовые образы для красной дорожки выбрали блогер Катя Адушкина и певица Asti.
17-летняя начинающая исполнительница Адушкина собрала дерзкий кожаный комплект, состоящий из топа и шорт, дополнив его высокими ботфортами, юбкой из сетки и массивным украшением на шее.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Asti облачилась в более женственный образ. Певица надела пышное вечернее платье с укороченной спереди юбкой. Туфли, сумку и губную помаду исполнительница подобрала в тон.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Наталья Подольская сделала выбор в пользу длинного красного платья.
Ксения Бородина решила нарядиться в одном стиле с дочерьми. Ведущая выбрала для себя и детей пышные платья пудрово-розового оттенка.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Полностью монохромный образ в серебристо-белых оттенках выбрали супруги ST и Ассоль. Телеведущая дополнила белое облегающее платье серебряным украшением на голове. А рэпер выбрал рубашку такого же оттенка под белый костюм.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович тоже выбрала для мероприятия белый брючный костюм.
Серебристые платья надели Инна Маликова, Лана Свит и Екатерина Одинцова.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Полностью темный образ выбрал Макс Барских, который появился на дорожке в кожаном костюме.
Вера Брежнева, Полина Гагарина и Ольга Серябкина блистали перед репортерами в черных облегающих платьях.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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