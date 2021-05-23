Модный монохром: лучшие однотонные образы звезд на красной дорожке премии RU.TV

В минувшую субботу звезды российского шоу-бизнеса появились на красной ковровой дорожке в разнообразных монохромных образах.

Певица Ханна выбрала для выхода яркий голубой комплект из шелковой ткани с рюшами. Молодая мама дополнила образ босоножками в тон. Даже маникюр и педикюр певица решила сделать в одной цветовой гамме.