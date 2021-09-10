Модный конфуз: российская модель Валерия Кауфман чуть не осталась без платья в Венеции

Но что значит профессионализм — годы работы моделью на лучших съемках и показах мира не прошли бесследно. С голливудской улыбкой на лице, Валерия Кауфман ни разу не подала виду, что что-то идет не по плану. Сотрудничает с модными домами Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Versace и другими. В 2015 и 2016-м годах была «ангелом» Victoria's Secret.

Напомним, что Валерия родилась в Москве, но сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Помимо профессиональных достижений — несколько лет Кауфман встречается с актером и музыкантом Джаредом Лето, звездой фильмов «Бойцовский клуб» и «Реквием по мечте».