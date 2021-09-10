Модный конфуз: российская модель Валерия Кауфман чуть не осталась без платья в Венеции
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Manuele Mangiarotti/Global Look Press
В черном вечернем облегающем платье Balmain, Кауфман появилась на премьере драматического фильма «Латинская Америка». Образ модель дополнила массивными серьгами глубокого зеленого цвета. Наряд Валерии с глубоким декольте до самой талии совершенно не оставлял простора для воображения. Но что хуже всего то, что корсет, едва прикрывающий грудь модели, время от времени немного слезал, что заставляло Валерию неоднократно его поправлять и чувствовать себя не очень уверено.
Но что значит профессионализм — годы работы моделью на лучших съемках и показах мира не прошли бесследно. С голливудской улыбкой на лице, Валерия Кауфман ни разу не подала виду, что что-то идет не по плану. Сотрудничает с модными домами Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Versace и другими. В 2015 и 2016-м годах была «ангелом» Victoria's Secret.
Напомним, что Валерия родилась в Москве, но сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Помимо профессиональных достижений — несколько лет Кауфман встречается с актером и музыкантом Джаредом Лето, звездой фильмов «Бойцовский клуб» и «Реквием по мечте».
Фото и видео: Vogue Russia, Global Look Press