«Модные»: в Сети обсуждают фото Поверенновой и Алентовой в стильных кепи и очках

«Переезд из Туапсе в Сочи. Гастрольные туры — это не самое легкое мероприятие. Каждый день переезды и спектакли. Не каждый артист это выдержит, а Вера Валентиновна — боец! Я испытываю огромное уважение к Вере Валентиновне, и как к женщине, и как к артистке.

Она из той уникальной породы артистов, которые себе не позволяют "отдыхать" на сцене. А ведь вас, зрителей, обмануть невозможно! Вы всегда чувствуете, когда артист халтурит, а когда работает на 100 процентов. А иметь в партнерах такого артиста — это счастье.

Непростая у нас профессия, но очень интересная!», — подписала Дарья Повереннова фотографии с Верой Алентовой.