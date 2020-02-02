«Модные»: в Сети обсуждают фото Поверенновой и Алентовой в стильных кепи и очках
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Фото: Instagram
Дарья Повереннова гастролирует по черноморскому побережью. Во время переезда из Туапсе в Сочи Дарья Повереннова сфотографировалась с коллегой — народной артисткой РФ Верой Алентовой.
«Переезд из Туапсе в Сочи. Гастрольные туры — это не самое легкое мероприятие. Каждый день переезды и спектакли. Не каждый артист это выдержит, а Вера Валентиновна — боец! Я испытываю огромное уважение к Вере Валентиновне, и как к женщине, и как к артистке.
Она из той уникальной породы артистов, которые себе не позволяют "отдыхать" на сцене. А ведь вас, зрителей, обмануть невозможно! Вы всегда чувствуете, когда артист халтурит, а когда работает на 100 процентов. А иметь в партнерах такого артиста — это счастье.
Непростая у нас профессия, но очень интересная!», — подписала Дарья Повереннова фотографии с Верой Алентовой.
Подписчики актрисы согласились со своим кумиром, поблагодарили за эмоции, которые она дарит, играя на сцене. Также фоллловеры Дарьи Поверенновой отметили, что она и Вера Алентова можно выглядят в своих стильных кепи.
«Милые дамы, у вас замечательное чувство стиля и прекрасный выбор места во времени», «Вы конечно, красотка, просто супер! Хороших выходных, спасибо за творчество», «Модные», «Была на вашем спектакле, браво», «Кепка у вас супер, как вязаная», «Как красиво», «Вы такие классные!», — полетели десятки комментариев с комплиментами.
А вам понравилось, как выглядят актрисы?
Фото и видео: Instagram
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