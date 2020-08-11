«Модная дачница»: Кожевникова в ретро-образе и с граблями позабавила поклонников

Еще совсем недавно на артистку обрушился шквал обвинений по поводу того, что результат ее потрясающей фигуры – чудодейственные препараты, а не спорт и правильное питание, как она уверяла в своем микроблоге. Марию возмутил данный факт, и она решила достойно ответить завистникам – сначала попросила поклонников не слушать сплетни, а поверить, что добиться стройных форм ей было не просто, но результат, как говорится, на лицо. Кожевникова никогда не скрывала, что во время беременности набирала до 40 килограмм, с которыми «прощалась» потом с большим трудом. «Читаю бред про свое похудение! Не верьте! Спорт — я сейчас подсела на скандинавскую ходьбу, контроль пищи и время ее употребления», — поделилась бьюти-секретами многодетная мама и добавила, что одних активностей с детьми не хватает, ее организм после третьих родов требует особого подхода.

Подкрепила свои слова Кожевникова новым фото, на котором она ловко демонстрирует «дачный ретро-образ» и стройный стан, а заодно делится секретами воспитания детей: «Да, друзья! Я и грабли, еще лет 10 назад, я бы посмеялась в голос! А теперь...как видите! Ну и для детей процесс выращивания и добычи пищи посильнее, чем школа будет! Всем мамам рекомендую деток привлекать к труду. Кушают все с большим удовольствием!» (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Стоит отметить, что поклонники остались в восторге от модных экспериментов актрисы и ее методов воспитания наследников. Подписчики оценили ее юмор и находчивость. «Какая модная дачница», «Вы такая умница! Смотрю на вас и восхищаюсь!», «Наша личность – тоже сад, в котором нужно потрудиться, иногда и граблями», «Вам идут а-ля 90-е», «Вы очень красивая».

А вам понравился образ Марии Кожевниковой или вы считаете, что это перебор?