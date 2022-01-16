Модельер Нино Черрути скончался на 92-м году жизни

Дизайнер, бизнесмен и основатель одного из самых известных итальянских домов высокой моды Нино Черрути умер в возрасте 91 года в городе Пьемонте. На момент смерти кутюрье находился в больнице, где ему должны были сделать операцию на бедре.

Нино был наследником ткацкой фабрики, основанной его дедом в 1881 году. В конце 1950-х молодой человек, мечтающий стать журналистом, решил продолжить семейное дело и заняться собственным производством одежды. В 1957 году Нино открывает свой первый бутик в Милане.

Черрути был своего рода революционером в модной индустрии. Он принял решение шить для женщин и мужчин одинаковую одежду, что произвело настоящий фурор у утонченных и активно следящих за своим внешним видом итальянцев.

Позднее дизайнер переехал в Париж, где стал «глотком свежего воздуха» для консервативных французов. Семья Черутти знала толк в правильных качественных тканях, а новый интересный дизайн от молодого Нино со временем пришелся по вкусу даже самым придирчивым покупателям.

Модный дом Нино Черутти с 60-х годов активно сотрудничает с киноиндустрией. Дизайнер создавал одежду для героинь фильмов «Красотка», «Основной инстинкт» и многих других.