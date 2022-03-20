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Модель Виктория Одинцова рассталась с футболистом Александром Кокориным

28-летняя модель и участница шоу «Звезды в Африке» Виктория Одинцова подтвердила расставание с возлюбленным Александром Кокориным. Инстадива сообщила подписчикам своего блога о том, что на данный момент она не состоит в отношениях.
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Виктория Одинцова

Фото: @viki_odintcova/Instagram

Виктория отвечала на вопросы подписчиков в своем Instgram, один из которых напрямую касался ее личной жизни. Поклонник спросил у модели, одинока ли она, на что Одинцова ответила «Да».

В декабре прошлого года появилась информация о том, что 31-летний футболист Александр Кокорин встречается с Викторией Одинцовой. На тот момент спортсмен только расстался с матерью своего сына Майкла и гражданской женой Дарьей после семи лет отношений.

Виктория Одинцова подтвердила расставание с возлюбленным

Виктория Одинцова подтвердила расставание с возлюбленным

Фото: @viki_odintcova/Instagram

Многие были уверены, что отношения крепкой семьи разрушила именно Виктория, но экс-возлюбленная футболиста отмечала, что они уже давно не живут вместе.

«В плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», — писала в своем Instagram Дарья.

Некоторое время Виктория и Александр пытались скрывать свои отношения от посторонних глаз. Но так как Одинцова является известным блогером, она привыкла делиться с подписчиками подробностями своей личной жизни. Поэтому футболист периодически появлялся на страничке инстадивы.

Фото: Instagram, Global Look Press

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