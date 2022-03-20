Модель Виктория Одинцова рассталась с футболистом Александром Кокориным

Виктория отвечала на вопросы подписчиков в своем Instgram, один из которых напрямую касался ее личной жизни. Поклонник спросил у модели, одинока ли она, на что Одинцова ответила «Да».

В декабре прошлого года появилась информация о том, что 31-летний футболист Александр Кокорин встречается с Викторией Одинцовой. На тот момент спортсмен только расстался с матерью своего сына Майкла и гражданской женой Дарьей после семи лет отношений.