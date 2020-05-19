Модель с витилиго Винни Харлоу похвасталась идеальной фигурой на смелом фото с поднятым топом
25-летняя модель с витилиго Винни Харлоу, прославившаяся после участия в шоу «Супермодель по-американски», разместила в Instagram смелое фото, на котором показала свою идеальную фигуру, подняв топ.
«Моя модель ля подражания», «Какой "горячий" снимок», «Вау», «Вот это фигура», «Обожаю», — написали Винни в комментариях на разных языках.
Винни Харлоу стала первой моделью с поражениями пигментации кожи, о которой взнали во всем мире. Путевку в жизнь Винни, которую все детство дразнили за необычный вид, дала супермодель Тайра Бэнкс. В ее шоу Харлоу дошла до финала в 2014 году. С тех пор она работает с известными журналами и является лицом нескольких модных брендов. Кроме того, Винни была постоянно участницей шоу Victoria`s Secret.
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: Instagram
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