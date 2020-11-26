Модель с обложки Sports Illustrated завершает карьеру из-за религиозных убеждений
Фото: www.instagram.com/halima/?hl=ru
Модель Халима Аден, которая появилась с покрытой головой на обложке журнала Sports Illustrated, заявила, что из-за религиозных убеждений решила завершить карьеру. Девушка решила, что больше не будет стремиться к сексуальности в образе, на чем настаивали ее работодатели.
Сейчас 23-летняя девушка находится буквально на вершине успеха, но сама она стала понимать, что попросту теряет себя, строя карьеру. Об этом пишет телеграм-канал Super.ru.
Она заявила, что стилисты и фотографы не понимают, зачем на ее голове хиджаб, и на съемках стараются прикрыть ее чем угодно, в том числе джинсами, при этом девушка стеснялась возразить им и поэтому плакала по ночам.
Сама она решила, что больше не будет идти на поводу у фотографов и пытаться показать свою сексуальность, сниматься в образах, которые противоречат ее убеждениям.
В подтверждение слов со своей страницы девушка удалила фотографии, которые противоречат ее пониманию того, какой она должна быть. В том числе это касается и обложки журнала Vogue, на которой она появилась.
Фото и видео: Instagram Халимы Аден
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