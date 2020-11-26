Модель с обложки Sports Illustrated завершает карьеру из-за религиозных убеждений

Модель Халима Аден, которая появилась с покрытой головой на обложке журнала Sports Illustrated, заявила, что из-за религиозных убеждений решила завершить карьеру. Девушка решила, что больше не будет стремиться к сексуальности в образе, на чем настаивали ее работодатели.

Сейчас 23-летняя девушка находится буквально на вершине успеха, но сама она стала понимать, что попросту теряет себя, строя карьеру. Об этом пишет телеграм-канал Super.ru.

Она заявила, что стилисты и фотографы не понимают, зачем на ее голове хиджаб, и на съемках стараются прикрыть ее чем угодно, в том числе джинсами, при этом девушка стеснялась возразить им и поэтому плакала по ночам.

Сама она решила, что больше не будет идти на поводу у фотографов и пытаться показать свою сексуальность, сниматься в образах, которые противоречат ее убеждениям.

В подтверждение слов со своей страницы девушка удалила фотографии, которые противоречат ее пониманию того, какой она должна быть. В том числе это касается и обложки журнала Vogue, на которой она появилась.