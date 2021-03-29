Модель plus size отказалась от нижнего белья и штанов во время пандемии

Эшли уточнила, что в большинстве случаев по утрам и вовсе ходила голая. «Вам бы повезло, если бы во время звонка на мне был бюстгальтер. Я от него отвыкла, ведь в любой момент мне нужно было накормить Исаака. Люди на другом конце также не видели, что я сижу без штанов», — поделилась она.

Новый стиль помог Грэм почувствовать себя комфортно и без ограничений следить за малышом. Кроме того, модель позировала для обложки WSJ Magazine в объемном свитере и бюстгальтере, но без брюк. По ее словам, во время фотосессии она чувствовала себя безумно стильно.

При этом через некоторое время Эшли надоели спортивные костюмы, и она добавила в свой гардероб джинсы. Модель начала дополнять мешковатые наряды аксессуарами.