Модель Алеся Кафельникова не скрывает свою беременность

В сети уже несколько месяцев ходят слухи о возможном положении модели, но пока она никак их не комментирует. В сентябре прошлого года Алеся подтвердила свои отношения с бизнесменом и бывшим женихом актрисы Светланы Ходченковой 35-летним Георгием Петришиным. С тех пор подписчики девушки подозревают пару в скором пополнении.

На днях Алеся появилась на благотворительном вечере, организованным фондом Наталии Водяновой “Обнаженные сердца”. Модель выбрала желтое платье от дизайнера Mary Katrantzou и украшения Bulgari. Наряд Кафельниковой выглядел достаточно закрытым, что непривычно для ее выходов. Платье из 35-ти метров шелковой органзы украшали объемные перья, но спина девушки была полностью открыта. Несмотря на то, что наряд был одним из лотов аукциона, а не личным выбором Леси, у подписчиков не осталось сомнений – 22-летняя модель, вероятнее всего, беременна.

Последнее время Кафельникова все реже появлялась на публике, а снимки в ее Instagram публиковались довольно старые. Возможно, скоро ожидается официально подтверждение догадок.