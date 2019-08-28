Модель Алена Шишкова легла в клинику, чтобы набрать вес

27-летняя модель Алена Шишкова поправляет здоровье в клинике, где ее «откармливают». По ее словам, здравница ей нравится. «Наконец-то я здесь. Обожаю! Откармливают», - написала Шишкова в Instagram.
В сториз своего аккаунта в соцсети Алена выкладывает фото и видео с тем, что она ест. Шишкова рассказала подписчикам, что хочет поправиться на 6 кг, так как ее нынешний вес в 48 кг слишком мал для ее роста 176 см.
В комментариях поклонники отметили, что и этого будет мало. По их мнению, Алена весила бы идеально при весе в 60 кг.
Алене не раз приходилось выслушивать много критики в свой адрес. Несколько месяцев назад, когда она могла похвастаться женственными формами, ее подозревали в беременности. Когда она стремительно похудела, ее стали обвинять в анорексии.
Модель долго терпела, а после ответила: «Моя страница — не доска объявлений. Чтобы привлечь внимание к проблеме, не обязательно писать три тысячи комментариев. Я все вижу и без того», отреагировала Алена.
Отметим, что модель отдыхает в санатории, в то время как ее дочь Алиса проводит время на берегу океана с отцом Тимати и его мамой.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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