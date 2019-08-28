Модель Алена Шишкова легла в клинику, чтобы набрать вес

Алене не раз приходилось выслушивать много критики в свой адрес. Несколько месяцев назад, когда она могла похвастаться женственными формами, ее подозревали в беременности. Когда она стремительно похудела, ее стали обвинять в анорексии.

Модель долго терпела, а после ответила: «Моя страница — не доска объявлений. Чтобы привлечь внимание к проблеме, не обязательно писать три тысячи комментариев. Я все вижу и без того», отреагировала Алена.

Отметим, что модель отдыхает в санатории, в то время как ее дочь Алиса проводит время на берегу океана с отцом Тимати и его мамой.