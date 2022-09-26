Многострадальный Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

В последнее время имя голливудского актера Алека Болдуина не сходило со страниц таблоидов. Однако поводом для этого послужила не его гениальная игра или выход очередного фильма, а трагедия, произошедшая на съемочной площадке. Из-за непрофессионализма сотрудника киностудии актер нечаянно застрелил человека. Тогда Алек пережил много неприятных минут и был уверен, что его жизнь пошла под откос.

Пока шло разбирательство, жена Алека не отходила от него и всячески поддерживала. А сейчас и вовсе стало известно, что она подарила супругу еще одну наследницу. Счастливые родители решили назвать новорожденную дочь Иларией Каталиной Иреной.