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12:30, 26 сентября 2022
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Многострадальный Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

После череды неудач в жизни актера снова наступила белая полоса.
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Хилария Болдуин с мужем

Фото: соцсети

В последнее время имя голливудского актера Алека Болдуина не сходило со страниц таблоидов. Однако поводом для этого послужила не его гениальная игра или выход очередного фильма, а трагедия, произошедшая на съемочной площадке. Из-за непрофессионализма сотрудника киностудии актер нечаянно застрелил человека. Тогда Алек пережил много неприятных минут и был уверен, что его жизнь пошла под откос.

Пока шло разбирательство, жена Алека не отходила от него и всячески поддерживала. А сейчас и вовсе стало известно, что она подарила супругу еще одну наследницу. Счастливые родители решили назвать новорожденную дочь Иларией Каталиной Иреной.

Хилария Болдуин с новорожденной дочерью

Хилария Болдуин с новорожденной дочерью

Фото: соцсети

Для Хиларии и Алека эта малышка стала седьмым совместным ребенком. Старшую дочь Айрленд голливудской звезде родила его первая жена Ким Бейсингер.

Фото: соцсети

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