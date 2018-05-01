Многомиллионное наследство Михаила Задорнова достанется его первой жене?

В российских СМИ появилась информация, что бывшая супруга Михаила Задорнова Велта претендует на наследство знаменитости. Источники утверждают, что вторая жена сатирика Елена Бомбина, а также их общая дочь Елена, практически отказались от денег Михаила Николаевича.

«О своих правах на наследство заявила только первая жена сатирика Велта Задорнова, которая пришла и оставила свои документы, свидетельство о браке с Михаилом Николаевичем. По ее словам, они до последнего жили вместе, — цитирует помощников нотариуса газета «Мир новостей». — Вдова Елена Бомбина устно объяснила, что они с дочкой не хотят претендовать на наследство: мол, у них все есть. Вообще это странная ситуация. Нотариус передал дочери сатирика, что в таком случае она должна написать письменный отказ от наследства. Ведь по закону она наследница первой очереди, и ее права нельзя ущемлять».