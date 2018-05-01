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Многомиллионное наследство Михаила Задорнова достанется его первой жене?

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Говорят, что вдова Михаила Задорнова Елена Бомбина и их общая дочь Лена отказались от наследства сатирика.

В российских СМИ появилась информация, что бывшая супруга Михаила Задорнова Велта претендует на наследство знаменитости. Источники утверждают, что вторая жена сатирика Елена Бомбина, а также их общая дочь Елена, практически отказались от денег Михаила Николаевича.

«О своих правах на наследство заявила только первая жена сатирика Велта Задорнова, которая пришла и оставила свои документы, свидетельство о браке с Михаилом Николаевичем. По ее словам, они до последнего жили вместе, — цитирует помощников нотариуса газета «Мир новостей». — Вдова Елена Бомбина устно объяснила, что они с дочкой не хотят претендовать на наследство: мол, у них все есть. Вообще это странная ситуация. Нотариус передал дочери сатирика, что в таком случае она должна написать письменный отказ от наследства. Ведь по закону она наследница первой очереди, и ее права нельзя ущемлять».

Близкие Задорнова уже сообщили журналистам, что на кону — настоящее богатство. Одной недвижимости, по самым скромным оценкам, — на 100 миллионов рублей. А есть еще книги, написанные Задорновым: за переиздание каждой наследники могут получить гонорар до 100 тысяч рублей. За прокат его документальных фильмов об истории Руси каналы будут платить около полумиллиона за каждый показ. Еще есть отчисления за спектакли, которые идут по его пьесам...

Напомним, Михаил Николаевич Задорнов скончался от рака в ноябре прошлого года после долгих месяцев борьбы. Его похоронили в латвийской Юрмале рядом с отцом.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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