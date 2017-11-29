Трогательный снимок певец опубликовал в своем Instagram.

41-летний Сергей Жуков рассказал подписчикам о своем «вкладе в демографию» и показал всех детей. В Instagram солиста группы «Руки вверх» появилась милая фотография. «Друзья, я точно знаю, что армия слушателей #рукивверх - это давно уже семейные люди.👨👩👧👦 💥Мы видим, как на наших концертах ваши детки зажигают наравне с родителями. Это так трогательно и безумно круто!... Вот и захотелось узнать о вас побольше! Сколько у вас детишек? Как их зовут? Слушаете ли наши песни вместе?... ✅Мой вклад в демографию — это две замечательные дочки: Сашенька (16 лет) и Ника (9 лет), а также два сыночка: Энджел (7 лет) и Мирон (3 года). ✅При этом официальная статистика утверждает, что на 1000 мальчиков в России рождается 947 девочек. ⁉️А какая статистика среди вас? Кого больше — дочек или сыночков? ... P.S. Фото уже не новое, но на нем мы все вместе:)», — подписал снимок музыкант.

Фолловеры оценили семейный снимок и с удовольствием поделились своей статистикой с Сергеем: «Очень приятно смотреть на вашу семью !! Будьте всегда счастливы», «Замечательная у вас семья!», «Какие вы классные!! И какая большая и дружная семья. Дети это большое счастье», «Молодцы!Сергей,возглавьте движение какое-нибудь , с призывом к прекрасным традиционным семейным ценностям,придумайте название,Ваш посыл,как человека известного,любимого многими,и являющегося примером настоящей красивой любви,послушают .. Многие задумаются,что на самом деле ценно в этом мире.. Кому,как не Вам!удачи!», «Спасибо, что Вы есть, Сергей! @sezhukov За ваше душевное творчество ! Счастья вашей большой семье!»

Напомним, Сергей Жуков был дважды женат. В первом браке у певца родилась дочь Александра. Долгое время после расставания с матерью девочки музыкант не имел возможности общаться с дочерью. В 2007 году Сергей женился на солистке группы «ВИА Сливки» Регине Бурд. Супруги воспитывают троих детей, а старшая дочь певца — желанный гость в его доме. Саша очень любит младших братьев и сестру, кроме того, у нее сложились хорошие отношения и с новой супругой папы.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram