Многодетный отец? У Филиппа Киркорова объявилась 23-летняя дочь
«Наследницей» короля отечественной эстрады себя объявила 23-летняя Анна Тарасюк, некоторое время назад взявшая фамилию Киркорова. Девушка занимается банковским делом, руководит фан-группой артиста и ведет посвященную ему страницу в Instagram.
С Филиппом Анна встретилась на концерте в Ростове. Ей удалось пробраться к сцене и вручить Киркорову корону с надписью: «Лучшему папе». Конечно, такому презенту артист очень удивился, но все же принял подарок и даже примерил его во время выступления.
Как призналась девушка, она не гонится за славой и деньгами. После того, как Анну бросил отец, единственным папой она считает Филиппа. Ей вполне достаточно носить знаменитую фамилию и быть благодарной Киркорову за то, что его творчество помогло ей снова заговорить.
«У меня на руках умер мой самый близкий человек – бабушка. От пережитого я четыре месяца молчала, пропал голос. Но однажды я включила музыкальный канал, где пел Филипп Киркоров, и я вновь заговорила. И первое слово было «Филипп», — рассказала она.
Сам артист родство с «дочерью» не признает, однако отмечает, что она очень смелый человек, раз решилась изменить свою жизнь пусть даже и таким способом.
«Она достаточно смелый человек, пошла на то, чтобы изменить как-то судьбу. Ведь, меняя фамилию и имя, меняешь свою жизнь, код, который заложен в моих инициалах, а вот как этот код сработает на другом человеке…», — прокомментировал ситуацию певец в передаче «Ты не поверишь!».
Фото: instagram.com