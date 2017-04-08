Накануне стало известно, что в Ростове-на-Дону живет взрослая дочь Филиппа Киркорова Анна

«Наследницей» короля отечественной эстрады себя объявила 23-летняя Анна Тарасюк, некоторое время назад взявшая фамилию Киркорова. Девушка занимается банковским делом, руководит фан-группой артиста и ведет посвященную ему страницу в Instagram.

С Филиппом Анна встретилась на концерте в Ростове. Ей удалось пробраться к сцене и вручить Киркорову корону с надписью: «Лучшему папе». Конечно, такому презенту артист очень удивился, но все же принял подарок и даже примерил его во время выступления.

Как призналась девушка, она не гонится за славой и деньгами. После того, как Анну бросил отец, единственным папой она считает Филиппа. Ей вполне достаточно носить знаменитую фамилию и быть благодарной Киркорову за то, что его творчество помогло ей снова заговорить.