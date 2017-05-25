Несколько дней назад Криштиану Роналду стал отцом близнецов. Суррогатная мать родила футболисту близнецов Еву и Мэтью

Однако на троих детях спортсмен решил не останавливаться. Как сообщает портал Daily Mai со ссылкой на The Sun, его возлюбленная Джорджина Родригес находится на пятом месяце беременности, и уже в октябре этого года подарит Роналду дочку.

«Они очень довольны рождением ребенка. Все обожают Джорджину и довольны этими отношениями», - рассказала инсайдер. Сами влюбленные эту информацию пока не прокомментировали.

Напомним, что об интересном положении девушки Криштиану стало известно в конце мая, когда футболист опубликовал в своем блоге фото с Родригес, на котором он нежно обнимает Джорджину, касаясь рукой ее заметно округлившегося живота.

Фото: instagram.com