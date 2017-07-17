Многодетную маму Екатерину Климову в мини-платье сравнили с девочкой
Мама четверых детей, 39-летняя Екатерина Климова не перестает восхищать поклонников стройной фигурой и естественной красотой
Вот и в очередной раз актриса порадовала фанатов, опубликовав фото в Instagram. На снимке Климова позирует в голубом мини-платье и босоножках на платформе, во всей красе демонстрируя длинные ноги и осиную талию.
В комментариях к снимку тут же появилась масса комплиментов. Пользователи Сети сравнили Екатерину с дюймовочкой и отметили, что на этом фото она выглядит словно девочка.
«Просто девочка!», «Как девчушка здесь», «Как девочка , и не скажешь что это малышка мама 4х деток)», «Какая вы изящная, тонюсенькая тростиночка», «Не взрослей, девочка!», «Такая нежная, милаха», «Какая красивая», - написали фанаты.
Фото: instagram.com, eastnews.ru