Многодетная певица Лика Стар и ее иностранец-муж оказались без работы и контрактов в Италии

«Пообещали выплатить по 600 евро. 600 евро — это 50490 рублей. Однако выплачивают не всем, а определенным категориям граждан. Как вы думаете, что сейчас происходит в Италии с людьми, которые почти месяц сидят без работы дома на карантине? Вы наивно полагаете, что здесь всем выплатили обещанное пособие 600 евро? Вы что думаете, что люди в Италии не потеряли бизнес, свои трудовые места? Что здесь всех нас кормят и поят? У меня нет работы, и неизвестно, когда она теперь будет! У меня трое детей! Кто оплатит аренду офиса моему мужу? Кто вернет ему прибыль от слетевших контрактов? Прекращайте паниковать! Кроме нас никто нам сейчас не поможет», — цитирует Лику «СтарХит».