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Многодетная мать Елена Перминова появилась на вечеринке в Париже в стильном жакете и без белья

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Перминова

Фото: Instagram
32-летняя модель показала шикарную фигуру.

В Париже проходит Неделя моды. На одной из вечеринок в рамках одного из главных фэшн-мероприятий года блистала модель Елена Перминова.

Для выхода в свет она выбрала смелый образ: надела широкие джинсы с кожаным ремнем, туфли на шпильке и стильный жакет цвета фуксии. Изюминкой лука стало то, что на Перминовой не было ни белья, ни топа.

Фото Елена опубликовала в Instagram, и под снимками подписчики модели оставили множество комментариев: в большинстве из них Елену хвалили за отличный вкус и смелость.

«смело)»,

«Классный образ ! Но как так пиджак держится??? Что за волшебство ? Так кажутся что сейчас все откроется»,

«Когда забыла надеть майку»,

«Видимо детей не кормили сами»,

«Могла бы и без жакета»,

«У вас топик потерялся»,

«неземная красота», - написали подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

День рождения дочери Елены Перминовой

Напомним, у Елены Перминовой трое детей, которых она родила в фактическом браке с бизнесменом Александром Лебедевым: 10-летний Никита, 7-летний Егор и 5-летняя Арина. Возлюбленный старше модели на 27 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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