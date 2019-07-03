Многодетная мать Елена Перминова появилась на вечеринке в Париже в стильном жакете и без белья

В Париже проходит Неделя моды. На одной из вечеринок в рамках одного из главных фэшн-мероприятий года блистала модель Елена Перминова.

Для выхода в свет она выбрала смелый образ: надела широкие джинсы с кожаным ремнем, туфли на шпильке и стильный жакет цвета фуксии. Изюминкой лука стало то, что на Перминовой не было ни белья, ни топа.