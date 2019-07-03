Многодетная мать Елена Перминова появилась на вечеринке в Париже в стильном жакете и без белья

В Париже проходит Неделя моды. На одной из вечеринок в рамках одного из главных фэшн-мероприятий года блистала модель Елена Перминова.
Для выхода в свет она выбрала смелый образ: надела широкие джинсы с кожаным ремнем, туфли на шпильке и стильный жакет цвета фуксии. Изюминкой лука стало то, что на Перминовой не было ни белья, ни топа.
Фото Елена опубликовала в Instagram, и под снимками подписчики модели оставили множество комментариев: в большинстве из них Елену хвалили за отличный вкус и смелость.
«смело)»,
«Классный образ ! Но как так пиджак держится??? Что за волшебство ? Так кажутся что сейчас все откроется»,
«Когда забыла надеть майку»,
«Видимо детей не кормили сами»,
«Могла бы и без жакета»,
«У вас топик потерялся»,
«неземная красота», - написали подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Напомним, у Елены Перминовой трое детей, которых она родила в фактическом браке с бизнесменом Александром Лебедевым: 10-летний Никита, 7-летний Егор и 5-летняя Арина. Возлюбленный старше модели на 27 лет.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!