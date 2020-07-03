Многодетная мать Анастасия Трегубова показала «горячие» фото из танцзалаи раскрыла секреты идеальной фигуры
Фото: www.instagram.com/atregubova/
В апреле 2019 года телеведущая Анастасия Трегубова родила сына, который стал ее четвертым ребенком. Поклонники Анастасии вскоре стали задавать ей вопросы, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме после стольких родов. Из декрета многодетная мать вышла уже через несколько месяцев после родов.
И теперь Анастасия раскрыла свои секреты сохранения идеальной фигуры и показала «горячие» фото из танцевального зала.
«Я получила много сообщений в директ с просьбой рассказать, как мне удается поддерживать себя в хорошей форме. Генетика генетикой, но у каждого свои секреты. ⠀ Помимо ежедневной пробежки, катания на велосипеде, фитнеса и техники вакуумного живота, я возобновила занятия #polesport — мой фаворит в мире спорта. И для тех, кто думает, что это очень просто, рекомендую попробовать. И вы поймете, чтобы иметь то тело, которое хочешь, придется попотеть.
А вечером встретимся на велопрогулке», — написала Анастасия в Instagram.
Напомним, у Анастасии растут 13-летняя Елизавета, 9-летний Михаил, 2-летняя Ника и младший годовалый сын Игорь.
Фото и видео: Instagram Анастасии Трегубовой
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