Многодетная мать Анастасия Трегубова показала «горячие» фото из танцзалаи раскрыла секреты идеальной фигуры

В апреле 2019 года телеведущая Анастасия Трегубова родила сына, который стал ее четвертым ребенком. Поклонники Анастасии вскоре стали задавать ей вопросы, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме после стольких родов. Из декрета многодетная мать вышла уже через несколько месяцев после родов.

И теперь Анастасия раскрыла свои секреты сохранения идеальной фигуры и показала «горячие» фото из танцевального зала.