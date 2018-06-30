Многодетная мама Наталья Водянова похвасталась идеально плоским животом

Напомним, не так давно Наталья Водянова посетовала на последствия пятой беременности: «Ох уж эти пятнышки после последней беременности. Так и не хотят уходить чем бы я их не мазала». Речь идет о небольших пигментных пятнах на лице модели, однако она совершенно не стесняется фотографироваться без макияжа и представать перед фолловерами такой, какая она есть.