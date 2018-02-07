31-летняя Елена Перминова опубликовала в Instagram Stories загадочный снимок.

Лена Перминова мастерски запутывает поклонников: теперь они гадают, ждет ли модель сразу четвертого и пятого ребенка. Дело в фотографии, которую девушка выложила в Stories — на ней она обнимает свой округлившийся живот. На снимке также можно найти стикер в виде двух вишен — именно он и спровоцировал слухи, что Елена беременна двойней.

Впрочем, вполне возможно, что Перминова просто пошутила, а ее живот увеличился буквально от вишни или черешни, которой она полакомилась.

Напомним, у Елены и ее супруга, бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, уже есть трое очаровательных детей — сыновья Никита и Егор и дочка Арина.

Фото: Instagram