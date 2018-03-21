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Многодетная мама Анна Седокова показала мастер-класс танцев на пилоне

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Фото из Instagram Анны Седоковой
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35-летняя Анна Седокова решила сбросить лишний вес с помощью тренировок на пилоне.

Анна Седокова давно занимается pole dance, однако во время недавнего отдыха с детьми она, по собственному признанию, позволила себе расслабиться и набрала пару лишних кило.

Поэтому вернувшись домой, Анна с удвоенным рвением приступила к тренировкам и продемонстрировала свои успехи в микроблоге.

Правда, в видеоролике певица не вертится вокруг пилона, а лишь красиво приседает, но фолловеры звезды все равно пришли в восторг: «Фигура снова огонь», «Вы такая молодец», «Очень вдохновляюще».

Фото: Instagram

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