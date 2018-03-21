Многодетная мама Анна Седокова показала мастер-класс танцев на пилоне

Анна Седокова давно занимается pole dance, однако во время недавнего отдыха с детьми она, по собственному признанию, позволила себе расслабиться и набрала пару лишних кило.

Поэтому вернувшись домой, Анна с удвоенным рвением приступила к тренировкам и продемонстрировала свои успехи в микроблоге.