Муж Нюши Игорь Сивов показал в Instagram нежное фото c красавицей-женой. «Много ли нужно человеку для счастья? Много. Целого другого человека...», — романтично подписал он снимок. Игорь также рассказал, как в их семье устроен быт. «Можно ли в семье всё делать вместе или необходимо разделение обязанностей?Главные составляющие нашего быта: дети, приготовление еды, закупки и уборка. И вот у нас никогда не распределяются эти дела между мной и женой! У кого есть время, тот и идет на прогулку с малышкой, и оденет ее, и накормит, и спать уложит. Иногда вместе гуляем, но бывает, что прогулку со спящей принцессой можно совместить со временем подумать над чем-то в одиночестве.Нам по еде достаются только завтраки и тут Нюша большая любительница! Но иногда я хочу приготовить что-нибудь эдакое — иду кудесничать на кухню!Закупки вообще по списку делает тот, кто проезжает мимо супермаркета.С уборкой тоже все просто, мы лично только разбираемся с игрушками и личными вещами. И тут по принципу: твоя одежда — твоя забота. Игрушки уже учим складывать на место и тигрулю, и, конечно, по ходу показываем, как и куда. Мальчишки давно знают что-где должно лежать, это и с личными вещами, и с игрушками (гаджетами)», — разложил все по полочкам муж Нюши.«Как вы круто смотритесь вместе», «Вы отличный мужчина, супруг и отец», «Какое фото. Заряженное на любовь», «Вы невероятно красивые. Счастья вам огромного», — откликнулись в комментариях подписчики Игоря Сивова. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!